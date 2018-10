Sbarcare nel piccolo schermo non era tra i piani del falegname Leonardo Tricarico, meglio noto come l’alieno di “Avanti un altro!”, ma Paolo Bonolis gli ha cambiato la vita. Tra i personaggi di quel folle minimondo, che l’amato programma di Canale 5 manda in onda ogni sera, lui è il solo ad aver raggiunto la nona edizione, non saltando nemmeno una puntata.

Un onore per la star di Palo che oggi gira tutta Italia, passando da una serata in Sicilia ad una in Sardegna. “La mia famiglia ancora si meraviglia del successo ottenuto” ha affermato, con grande orgoglio, l’alieno più famoso del nostro stivale.

“Sono stato contattato da un produttore cinematografico quindi presto farò un film” ha affermato Leonardo. Per quanto riguarda “Avanti un altro!”, l’alieno dal baffo glitterato non si è lasciato scappare alcuna indiscrezione, ma sembra anche nell’edizione del 2019 le sorprese non mancheranno.