“Come sono contento, fuori si sente il mare anche se è tutto scuro e non si può vedere”. Le ultime parole di “Falso Movimento” si sposano alla perfezione con lo scenario della piazza Cattedrale a Trani. È qui, a due passi dal mare e all’ombra della chiesa di San Nicola Pellegrino che Francesco De Gregori ha fatto tappa per il suo tour 2018.

Il cantautore romano ha deliziato “il pubblico pagante” tra nuovi brani e intramontabili successi: la piazza si è prima commossa con “Generale” e “Sempre e per sempre”, si è alzata in piedi per “Alice” e “La donna cannone” e infine si è scatenata con “Titanic”. Per De Gregori anche gli omaggi a Bob Dylan e Lucio Dalla per cui è scattata la standing ovation: “Quest’uomo merita molto più di un applauso” ha detto il cantautore.

Prima di concludere con un altro brano indimenticabile come “Rimmel”, De Gregori ha anche invitato sul palco la moglie Chicca con cui ha cantato “Anema e core”, uno dei grandi successi della tradizione napoletana.

