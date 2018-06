Veronica Verri, una giovanissima cantautrice barese con le idee ben chiare nella testa. Da poco, su tutte le piattaforme digitali è uscito il suo nuovo singolo Lucide Bugie che ha già 25mila visualizzazioni su YouTube. “Le lucide bugie – spiega Veronica – sono per me le chiare verità che nascondiamo a noi stessi per timore di dirle”.

“Ho deciso – racconta – che il video doveva avere come protagonista la mia terra. Infatti è stato girato per tutta la Puglia tra le cave di bauxite, i paesaggi e per le strade della mia città. Un’esperienza davvero emozionante”.

Una voce che non è passata inosservata ai giudici dei diversi contest a cui ha partecipato. “Ho passato la prima selezione di Area Sanremo – continua Veronica – a cui parteciperò alle fasi regionali. A settembre sarò a Sanremo Newtalent e questa estate sarò impegnata nella realizzazione del mio EP”.

Nonostante sia una cantautrice solista, dietro di se ha molti musicisti che l’hanno aiutata nella realizzazione del suo sogno. “Ringrazio – conclude – il mio arrangiatore Tullio Ciriello, Tommi Cavalieri che ha curato il master e Lucky Dario per il meraviglioso video che ha girato per me”.