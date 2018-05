È programmata per venerdì 25 maggio, l’uscita di “Lucide bugie”, il primo singolo della giovanissima cantautrice pugliese Veronica Verri. Il brano è stato scritto e composto musicalmente dalla stessa Verri, arrangiato da Tullio Ciriello e finalizzato in studio dal produttore Tommy Cavalieri della Sorriso Edizioni Musicali. Il videoclip, invece, che uscirà il 25 maggio, è stato realizzato e diretto da Lucky Dario con la collaborazione di Daniela Marchese.

“Scrivere – racconta Veronica – è una passione che mi accompagna sin da piccolissima. Le mie canzoni raccontano storie, sentimenti, paure e bisogni. La musica è uno degli strumenti migliori per farsi ascoltare e per imparare a riconoscere le mille sfaccettature della vita. Il brano trasmette il l’immagine e l’idea di un nuovo inizio dopo la fine di una storia d’amore: Le lucide bugie non sono altro che le chiare verità che nascondiamo a noi stessi per timore di dire”.

Veronica Verri nasce a Bari il 3 marzo del 1995. Sin da piccolissima coltiva la sua grande passione per il canto, la musica e la scrittura. Giovane cantautrice, inizia prestissimo a esibirsi live sui palchi di importanti eventi musicali. Nel dicembre 2017 partecipa al Blu Factor, al Tour Music Fest e al Carbonara’s Talent Show, nel marzo 2018 si esibisce sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari nell’ambito della manifestazione “Premio Mimmo Bucci X Edizione” e poi partecipa all’UMBRIA VOICE Music Festival Narni, ad aprile 2018 è in gara al Festival di Sannolo – Milano. L’intensa attività aìrtistica non le impedisce di studiare, anzi la musica rappresenta la sua “marcia in più”. Si laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e si iscrive alla specialistica di Psicologia clinica. Contemporaneamente frequenta corsi di canto, chitarra e doppiaggio e partecipa a diverse Masterclass e Songwriting Camp.

