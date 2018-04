Walter Celi ha solo 28 anni, ma può vantare nel suo curriculum più di cinquanta brani inediti, strumentali e vocali. Il giovane barese ha iniziato a studiare batteria a soli 13 anni, iscrivendosi tre anni dopo alla cattedra di percussioni classiche del conservatorio di Bari.

“Allora ho capito che la mia passione poteva diventare il lavoro della vita”. Conclusi gli studi, è salpato sulle navi da crociera attraccando prima in Asia e poi in USA e Sud America, per una travolgente esperienza lavorativa che ha giocato un ruolo essenziale nella produzione musicale successiva.

Nel 2017 incide il suo album d’esordio dal titolo Lost In The Womb Of The Night, un ascolto che ha il profumo delle strade londinesi in cui Walter ha perfezionato le tecniche batteristiche. “Questo disco è qualcosa di nuovo, di diverso da ciò che siamo abituati ad ascoltare” ha affermato il cantante. Un sound originale, d’oltre mare, che subisce l’influenza del pop internazionale, della black music e di un certo progressive rock.

Walter è ora impegnato in un’attività live, affiancato dal trombettista Donny Balice. Performance caratterizzate da arrangiamenti sempre originali e alternativi che lo porteranno a gareggiare in diversi consorsi, primo fra tutti il contest firmato Premio Maggio.