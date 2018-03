Di cognome fa Speranza, ma ha scelto di entrare nel mondo della musica con l’appellativo Preso Male. Giannicola già dall’età di 6 anni aveva capito che il suo destino era il rap. “Da ragazzini facevamo freestyle nei pulman al ritorno da scuola – racconta -. Una passione che pian piano ha preso piede nella mia vita”.

Nato e cresciuto a Bitonto, Preso Male vuole distinguersi dai ragazzi che sono finiti sulla cattiva strada. “Potrei essere un esempio – dice – per tutti quelli che vogliono cambiare vita. Questo fa capire come nella mia città non c’è solo il marcio”.

“Il mio nuovo singolo è Al margine – continua Giannicola – una scelta non casuale perché nella mia vita da rapper cerco sempre di arrivare a tutti i miei obiettivi non usando gli stessi mezzi che usano gli altri. Ho voluto allontanarmi dal trash in cui molti cadono”.

La scelta del nome è curiosa e al quanto discutibile. “Il nome Preso Male può spaventare – conclude – ma se mi ascoltate bene potreste riuscire a comprendermi”. Un grande in bocca a lupo ad un ragazzo che vuole uscire dagli schemi del suo paese e della scena musicale.