Tragedia a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, dove un ragazzino di 13 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane, alla guida di un motorino, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un’Alfa Romeo Mito.

L’impatto è stato fatale e per il 13enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente dell’auto, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso, è rimasto illeso. Le autorità stanno ora cercando di accertare le cause dell’incidente.