San Nicandro Garganico (Foggia) è stato teatro di un nuovo episodio criminale: alle 4 del mattino, uno sportello bancomat della Bper, situato in corso Umberto I, è stato fatto esplodere. Gli ignoti malviventi hanno piazzato una carica esplosiva, nota come “marmotta”, all’interno della fessura del bancomat per estrarre il denaro.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno conducendo le indagini e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Non è ancora chiaro se l’assalto abbia fruttato denaro ai malviventi, che si sono dileguati dopo l’esplosione.

Il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, ha commentato con rammarico l’accaduto: “A poche ore da una tragedia – riferendosi alla morte di un tredicenne in un incidente stradale avvenuto la sera precedente – la criminalità ci mette anche del suo. Non accadeva dal 2018 un fatto del genere”. Ha inoltre ringraziato i carabinieri per il loro instancabile lavoro e ha espresso la speranza che i colpevoli vengano presto individuati e assicurati alla giustizia.