Una tragica esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha sconvolto le campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. L’incidente è avvenuto all’interno di un trullo, dove Nicola Salatino, un 55enne originario della provincia di Bari, ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie per oltre tre ore.

Salatino, che si trovava in vacanza in Valle d’Itria con sua moglie, avrebbe festeggiato il compleanno tra due giorni. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani. Sua moglie, di 53 anni, è stata ricoverata in prognosi riservata presso il centro ustioni dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove sta lottando per la vita.

Nel complesso di trulli al momento dell’esplosione si trovavano altre due persone, originarie di Barletta, che fortunatamente sono rimaste illese poiché si trovavano a una certa distanza dal luogo dell’esplosione.

I vigili del fuoco sono ancora sul posto per completare le operazioni di messa in sicurezza dell’area, mentre le autorità stanno indagando per accertare le cause precise dell’incidente. La comunità locale è sconvolta da questa tragedia che ha trasformato una tranquilla vacanza in un incubo.