L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha segnalato il primo decesso in Italia del 2024 causato dal virus West Nile. Il numero complessivo di casi è salito a 13, con sette nuovi casi confermati nell’ultima settimana. Il virus, noto per essere trasmesso dalle zanzare, circola attualmente in 17 province distribuite in sei regioni italiane.

Nel periodo tra il 18 e il 24 luglio 2024, sette nuovi casi di infezione da West Nile virus (Wnv) sono stati riportati. Dall’inizio di maggio, i casi confermati in Italia sono saliti a 13, rispetto ai sei del precedente bollettino. Tra questi, sette si sono manifestati in forma neuroinvasiva: quattro in Emilia Romagna, uno in Friuli Venezia Giulia, uno in Puglia e un caso importato dagli Stati Uniti. Altri quattro casi sono stati identificati come asintomatici in donatori di sangue (tutti in Emilia Romagna) e due casi di febbre sono stati importati rispettivamente dall’Oman e dal Marocco. Tra questi casi confermati, è stato registrato un decesso.

Il primo caso umano autoctono di infezione da Wnv della stagione è stato segnalato in Emilia Romagna il 26 giugno nella provincia di Modena. Ad oggi, il virus circola in 17 province di sei regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo e Puglia. Nessun caso di Usutu virus è stato segnalato nello stesso periodo.

Secondo l’ultimo bollettino dell’Iss, la situazione del West Nile virus rappresenta una problematica crescente, con la sua diffusione che interessa un numero significativo di regioni italiane. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università Statale di Milano, ha sottolineato la necessità di intensificare la sorveglianza, soprattutto alla luce della presenza dei vettori di trasmissione dell’infezione.

Pregliasco ha evidenziato l’importanza di comunicare efficacemente la minaccia rappresentata dalle arbovirosi, mantenendo un equilibrio per evitare allarmismi e sottovalutazioni. “È fondamentale responsabilizzare i cittadini affinché facciano la loro parte nella prevenzione delle infezioni trasmesse dalle zanzare”, ha dichiarato. “La comunicazione deve essere chiara e precisa, tenendo conto dei numerosi rischi infettivi potenziali presenti nel nostro Paese”.

La sorveglianza e la prevenzione rimangono elementi chiave nella gestione di questa emergenza sanitaria, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione per contenere la diffusione del virus.