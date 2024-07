Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio nella Marina di Pulsano, in zona Fata Morgana-Lido Silvana, causando gravi danni e lasciando una donna di 82 anni con ustioni severe su tutto il corpo. L’anziana è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Secondo fonti dell’ASL, i medici stanno cercando di stabilizzare la paziente per poterla trasferire al Centro Grandi Ustionati di Brindisi, ma al momento la sua condizione non permette il trasferimento. Le fiamme hanno seriamente danneggiato abitazioni, strutture ricettive e attività commerciali, causando scene di panico tra i bagnanti, che hanno cercato rifugio in mare o sugli scogli per sfuggire all’incendio.

Il Comune di Pulsano ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per accogliere provvisoriamente quanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case per precauzione. Inoltre, sono stati forniti viveri e acqua agli sfollati.

Non è la prima volta che la zona viene colpita da un incendio di tali proporzioni: 23 anni fa, un altro rogo devastò la pineta di Lido Silvana. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, senza escludere la possibilità di un atto doloso.

Nello stesso pomeriggio, un altro incendio ha colpito la zona di San Vito, a Taranto, dove un uomo di 40 anni è rimasto intossicato e ha dovuto essere ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata.

Emergenza e Soccorsi

L’incendio di Marina di Pulsano ha richiesto un imponente intervento dei vigili del fuoco, supportati da mezzi aerei come i canadair, per fronteggiare le fiamme che si sono propagate rapidamente a causa del vento. Le forze dell’ordine e la protezione civile sono intervenute per garantire la sicurezza e coordinare le operazioni di evacuazione e soccorso.

La densa coltre di fumo ha reso l’aria irrespirabile, complicando ulteriormente le operazioni di spegnimento e causando disagi tra i residenti e i villeggianti. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono stati impegnati per tutta la notte per monitorare la situazione e prevenire ulteriori danni.

Reazioni e Solidarietà

Il consigliere del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, Cosimo Borraccino, ha espresso solidarietà alle famiglie e alle imprese colpite dal disastro: “Pulsano purtroppo rivive il dramma dell’incendio di Lido Silvana, la parte più bella della nostra litoranea. Che dolore. Siamo vicini a imprese e famiglie che hanno subito ingenti danni. La nostra comunità resti unita di fronte a quest’incubo, adesso serve reagire tutti insieme”.

Indagini in Corso

Le autorità stanno lavorando per determinare le cause dell’incendio. L’ipotesi del dolo non è esclusa, e gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

Conclusioni

Il drammatico incendio che ha colpito Marina di Pulsano e la zona di San Vito a Taranto ha messo in evidenza la vulnerabilità delle aree costiere alle calamità naturali e la necessità di misure preventive efficaci. La comunità locale, insieme alle autorità, sta affrontando l’emergenza con coraggio e solidarietà, lavorando per superare questa difficile prova e ricostruire ciò che è stato distrutto dalle fiamme.