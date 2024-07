Un incendio è scoppiato la scorsa notte in un’abitazione al pianterreno di via Venezia, a Barletta. I tre occupanti, tutti cittadini di nazionalità straniera, sono stati tratti in salvo.

Due delle persone all’interno sono riuscite a raggiungere l’esterno dell’edificio autonomamente, mentre la terza si è rifugiata nel pozzo luce. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tirarla fuori. Fortunatamente, nessuno dei tre ha riportato ferite.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno eseguendo i rilievi necessari per determinare le cause dell’incidente. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa: si sta considerando sia un possibile cattivo uso di una bombola del gas che potrebbe essere esplosa, sia una causa di natura accidentale. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

I vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, garantendo che non vi fossero ulteriori rischi per i residenti e le strutture circostanti.