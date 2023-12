Due individui di Taranto sono stati condannati a un anno di reclusione in seguito a un’indagine sulla circolazione di anabolizzanti. L’inchiesta, originariamente avviata dalla procura di Perugia, è stata poi trasferita a Taranto per ragioni di competenza territoriale. Il giudice per le udienze preliminari Pompeo Carriere ha emesso la sentenza dopo un processo celebrato con rito abbreviato, determinando una condanna più leggera rispetto alle richieste del pubblico ministero.

I due imputati, difesi dagli avvocati Luigi Danucci, Fabio Piergianni e Ottavio Martucci, hanno ottenuto una sentenza meno severa dimostrando la loro estraneità al capo d’accusa più grave: doping sportivo. Tale accusa prevede una pena fino a tre anni di carcere e una multa superiore a 50.000 euro. La difesa è riuscita a dimostrare che i due non rientravano nelle categorie soggette a questa normativa, in quanto i prodotti acquistati online erano destinati a scopi personali e non utilizzati durante competizioni sportive.

Il giudice Carriere ha assolto i due imputati dall’accusa di doping sportivo, accogliendo l’argomentazione della difesa che ha dimostrato che i prodotti non erano destinati a manipolare i risultati di competizioni agonistiche. Tuttavia, i due sono stati condannati a un anno di reclusione per l’acquisto illecito delle sostanze, un’accusa che rimane confermata. La sentenza riflette la distinzione tra l’uso personale delle sostanze e l’intenzione di influenzare il risultato di competizioni sportive ufficiali.