All’alba a Lecce, intorno alle 5:30, un incendio ha colpito gli arredi esterni del bar “Royal” situato di fronte al comando provinciale dei carabinieri in via Lupiae. Le fiamme hanno causato danni a sedie, tavoli e a un ombrellone. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l’incendio, con i militari del Nucleo radiomobile già presenti sul luogo.

Dopo le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno fatto un sopralluogo per cercare elementi che potessero chiarire la natura dell’incidente. Tuttavia, non è stato trovato nulla di significativo che potesse fornire indicazioni sulla causa dell’incendio. I carabinieri hanno recuperato i filmati provenienti dal sistema di sorveglianza esterno al comando e dagli esercizi commerciali circostanti, nella speranza di ottenere informazioni utili per comprendere le circostanze dell’evento.

Al momento, le cause dell’incendio rimangono sconosciute, e non è esclusa alcuna pista. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente le prove disponibili per fare chiarezza sull’accaduto.