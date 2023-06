Siamo in corso Italia, all'angolo con via Petrelli, una zona ormai invasa da cartoni e materassi dei clochard, divenuta ricettacolo di rischi igienico-sanitari. Tanta la rabbia dei cittadini stanchi di questo degrado che spiegano come anche gli operatori dell'Amiu siano in difficoltà, poiché ogni giorno costretti a svegliare i senzatetto per fare il loro lavoro.