Nella mattinata di oggi, 16 maggio, una tragedia ha sconvolto una casa di cura a Taviano, in Salento, dove una donna, originaria di Taranto e ospite della struttura da qualche mese, è morta soffocata. La 56enne stava facendo colazione in giardino, quando seduta al tavolo, sembrerebbe da sola, ha assaggiato un pezzo di cioccolata o una merendina che si è incastrata all’altezza della trachea.

La donna a quel punto si è accasciata sul pavimento ed è deceduta a causa di un arresto cardiocircolatorio per soffocamento. Inutili tutti i tentativi del personale sanitario sul posto, per la signora non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all’obitorio dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, in attesa di disposizioni medico-legali. I Carabinieri hanno già interrogato alcuni testimoni presenti al momento del decesso ed è stato aperto un fascicolo sul caso per valutare se vi siano delle responsabilità.