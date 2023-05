Nella tarda mattinata di oggi, 8 maggio, intorno alle 12, una donna di 60 anni in sella alla sua bicicletta è stata investita a Maglie. L’incidente è accaduto in via Salvatore Fitto, all’angolo con via Lanoce. La ciclista è stata urtata da una Fiat Panda su cui vi erano a due anziani; entrambi i mezzi sembrerebbe fossero diretti nella stessa direzione di marcia al momento dello scontro. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri per capire come siano andati effettivamente i fatti. Il conducente dell’auto ha testimoniato di aver visto la 60enne svoltare in modo piuttosto improvviso, la donna dal canto suo ha affermato di esser stata tamponata dalle spalle. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti 118 e Forze dell’Ordine. La donna, che ha riportato un trauma facciale e alcune escoriazioni sul viso, è stata medicata e trasportata in codice verde all’ospedale di Scorrano.