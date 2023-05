Lunedì 15 maggio si è consumato un tragico incidente nel centro di Lecce, nei pressi del monumento dei Caduti vicino alla Porta San Biagio. Un uomo di 52 anni, senza fissa dimora, originario del Piemonte, è stato investito da una Fiat 500 X, guidata da una 32enne, mentre attraversava la strada. Stando alle prime ricostruzioni il clochard si sarebbe spostato dall’area pedonale della piazza alla carreggiata laterale che porta su viale Otranto.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i Carabinieri e il 118. Secondo i rilievi sembrerebbe che il 52enne sia caduto accidentalmente sull’asfalto proprio mentre passavano le auto ed è per questo motivo che la conducente, residente a Lecce, non sarebbe riuscita a evitare l’impatto. La 32enne e altri passanti hanno prestato soccorso all’uomo che è rimasto gravemente ferito, riportando lesioni, diversi traumi, fratture multiple alle braccia e alle gambe. Il 52enne è stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce ed è attualmente ancora in prognosi riservata.