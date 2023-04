Ieri sera, a Stornarella, nel Foggiano, due persone hanno perso la vita a causa di un incidente, mentre percorrevano con la loro auto, una Ford Focus, la strada comunale Vecchia Cerignola.

Le cause sono ancora in corso di accertamento, ciò che sappiamo è che la Ford Focus, con a bordo due persone, è uscita fuori strada, e che non c’è stato nulla da fare per i due occupanti, che sono morti sul colpo.

Non ci sono ancora note le generalità delle vittime, ma sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che indagheranno per comprendere la dinamica di questo tragico incidente.