Grande spavento nella mattinata di oggi, 4 aprile, per una donna di 78 anni. Stando ai primi rilievi sembrerebbe che la donna stesse percorrendo la strada provinciale Castellana-Selva di Fasano, finendo per perdere il controllo della sua auto, una Peugeot, ed andando a sbattere contro un muretto a secco.

La donna è rimasta incastrata sotto la sua auto, ma i Vigili del Fuoco sono fortunatamente riusciti a estrarla, sollevando l’auto.

Una volta messa in salvo, la 78enne ha ricevuto i primi soccorsi, sul posto, dai sanitari del 118, per poi essere trasportata in codice giallo all’ospedale San Giacomo di Monopoli. Le Forze dell’Ordine si sono recate sul posto, per accertare le cause, ancora sconosciute, dell’incidente.