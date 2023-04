Nella mattinata di oggi, 14 aprile, una terribile scoperta si è consumata a Galatina, nel Leccese. Il corpo di un 30enne di origini africane è stato ritrovato impiccato a un albero nelle zone di campagna di via Vicinale due Trappeti. Una segnalazione telefonica ha allertato i Carabinieri, che una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo, già avvenuta ore prima. Il 30enne, conosciuto in città come giovane volenteroso che si prestava a vari lavoretti occasionali e abitava a Galatina da tempo, era vestito e aveva con sé sia borsello che documenti. Resta al momento da capire come siano andati i fatti e le Forze dell’Ordine passeranno al setaccio ogni pista per arrivare alla verità.