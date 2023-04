“Ancora atti di vandalismo ad auto in sosta nell’Umbertino“. La segnalazione arriva da un utente Facebook che sottolinea come non sia una novità in quella zona subire danni e atti vandalici ad auto e altro. Ieri sera, 23 aprile, è accaduto in via Imbriani, angolo via Abbrescia, e non è chiaro se le intenzioni del/dei malvivente/i fosse quella di un furto o, semplicemente, di gratuita “barbarie” del fine settimana.

“Gesto ancor più odioso in quanto commesso ai danni di vettura con esposto contrassegno di diversamente abile“. Questi scempi non fanno sconti e a subire la rottura del lunotto posteriore sarebbe una persona con disabilità. I casi di vandalismo ai danni delle auto in sosta non riguardano, però, solo la zona Umbertino e ricorrono sempre più spesso in quel di Bari.