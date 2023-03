Un nuovo caso di incendio nel Salento è avvenuto a Monteroni di Lecce, dove aveva già fatto scalpore la vicenda della notte fra 8 e 9 febbraio scorsi, quando sono andate a fuoco otto autovetture, a causa di un incendio doloso.

Questa volta, a bruciare, è stato un solo veicolo e le cause sono ancora da accertare, ma non si esclude anche in questa circostanza la matrice dolosa, considerando l’orario in cui si è verificato l’accaduto, cioè intorno alle 4 di notte.

Il fatto è avvenuto in piazza Antonio Mocavero, alla periferia di Monteroni, nei pressi della strada comunale Sant’Oronzo, una parallela della via per San Pietro in Lama. Sul posto, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco inviata dal comando provinciale di Lecce, che si è trovata davanti a una Volkswagen Passat in fiamme, di proprietà di un uomo di 62 anni del posto.

L’incendio è stato, per fortuna, subito domato, impendendo alle fiamme di attecchire anche altrove e ha interessato la parte anteriore della Passat, che è andata quasi completamente distrutta. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale.