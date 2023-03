L’incidente è avvenuto ieri, 13 marzo, poco prima delle 16 in via De Giosa all’incrocio con via Carulli.

Una giovane 35enne è stata travolta da un’auto mentre viaggiava in monopattino, finita poi in ospedale con lesioni non gravi ma con 25 giorni di prognosi. La conducente dell’auto è scappata subito dopo, senza prestare soccorso alla donna investita, sperando forse di non essere scoperta.

Ma le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte hanno permesso agli agenti di comando di Japigia di risalire all’automobilista grazie alla targa dell’auto di cui era alla guida.

La donna ora è al centro delle indagini di polizia giudiziaria e stradale.