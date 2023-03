“Voglio la separazione” – una frase che dice tanto e scatena l’imperdonabile. Ieri mattina nel quartiere Libertà a Bari, una 32enne georgiana sarebbe stata accoltellata dal marito in seguito alla confessione di voler sospendere il matrimonio e i suoi effetti civili. La Polizia lo avrebbe trovato con gli indumenti e le mani ancora sporche di sangue per poi portarlo in carcere dove è accusato di tentato omicidio.

La vicenda

La richiesta di separazione avrebbe scatenato l’ira dell’uomo, anch’esso georgiano, il quale avrebbe iniziato a colpire ripetutamente la donna, diversi fendenti e una ferita profonda al collo. Lei avrebbe tentato di difendersi con le mani e lo avrebbe implorato di smetterla per il bene della figlia. Solo a quel punto si sarebbe fermato e avrebbe dato a sua moglie un panno per tamponare le ferite. A soccorrere la donna, però, ci ha pensato la proprietaria dell’appartamento dove alloggiano; la “padrona” di casa ha raccontato di aver trovato il marito in stato di shock e sangue ovunque. La versione dei fatti fornita dalla donna sarebbe stata confermata dall’uomo.