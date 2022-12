Il giorno di Natale Papa Francesco ha telefonato al marito di Viviano Delego, la donna di 41 anni deceduta all’ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver dato alla luce dei gemelli. La donna, originaria di Pezze di Greco di Fasano, in provincia di Brindisi, è morta il 22 dicembre a causa delle gravissimi complicazioni sopraggiunte dopo il parto.

La telefonata del Pontefice è stata resa nota da don Donato Liuzzi. “Mi è difficile rompere il silenzio ma lo faccio per dare eco all’intima gioia gustata oggi con l’inaspettata telefonata del Papa; le sue sono state parole di conforto davanti a tanta sofferenza; ma anche di speranza pensando alle piccole due creature, nate prematuramente e che ora si trovano ancora in ospedale”, ha così commentato il parroco. Proprio don Liuzzi subito dopo la morte della donna aveva scritto una lettera a Papa Francesco per affidare nella preghiera la 41enne e la famiglia. Il marito della giovane mamma nei giorni scorsi aveva inviato una lettera di ringraziamento al personale medico e sanitario del reparto di rianimazione dell’ospedale di Brindisi per “l’impegno e l’umanità riservata a Viviana che vi rendono veri e proprio angeli custodi”.