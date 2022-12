Questa mattina, un caldo 21 dicembre, a Modugno è stata inaugurata la “piazza sociale”: area di 8mila metri quadrati, parcheggi per auto e bici, 1,8 chilometri di piste ciclabili, un playground, uno spazio di gioco per bambini ed uno di sgambamento per cani. Davvero un bel progetto quello proposto e portato a termine da Ferrovie Appulo Lucane, Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia e dal Comune di Modugno. “Ma i ritardi?”, Vergognatevi, 40 minuti di ritardo!“, si legge nelle segnalazioni di oggi (segue foto) pubblicate dagli utiemti sul gruppo “Fal Ferrovie Appulo Lucane lamentele e disservizi”, reclami ricorrenti rivolti al gruppo ferroviario.

L’inaugurazione della piazza

La piazza è stata inaugurata questa mattina con una vera e propria festa che ha visto la partecipazione di circa 80 alunni di scuole elementari dei 3 circoli didattici di Modugno, artisti di strada, una banda (la Vagaband). Fra i partecipanti: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia; il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia; il presidente e il direttore generale della FAL, Rosario Almiento e Matteo Colamussi.

Ritardi anche oggi sulla tratta Bari-Gravina

Anche oggi, in un momento di festa per i cittadini di Modugno e per chi usufruisce della FAL, non sono mancate le segnalazioni dei fruitori del servizio e i ritardi che si susseguono e difficilmente si azzerano durante l’arco di tutta la giornata, creando, così, un disagio ad ogni ora e ad ogni “cliente” del gruppo ferroviario. Seguono foto segnalate da nostri utenti.