Cambio al vertice del Reparto Operativo e del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Bari. Il 19 settembre, il Colonnello Vincenzo Di Stefano ha lasciato l’incarico di Comandante del Reparto Operativo di Bari, per partire alla volta di Mantova ove assumerà quello di Comandante Provinciale. Al suo posto è subentrato il Tenente Colonnello Dario Mineo, nato a Partinico (PA) il 9 settembre 1980, coniugato, che già dal 1997 ha intrapreso la carriera militare frequentando la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia e, a seguire, i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato il Senior Course presso il NATO Defense College, la scuola militare internazionale della NATO. Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Plotone del I Battaglione Allievi Carabinieri di Roma, Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Roma – Centro, Comandante del Comando Carabinieri Roma – Piazza Venezia, Comandante della Compagnia Carabinieri di Varese e Comandante della Compagnia Carabinieri di Roma – San Pietro.

Da Maggiore e Tenente Colonnello, nel corso del servizio prestato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma, ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione presso l’Ufficio Personale Ufficiali, l’Ufficio Polizia Militare e di Stabilità nonché l’Ufficio Ordinamento. Avvicendamento anche Nucleo Radiomobile di Bari. Al Tenente Colonnello Dario Allegretti, destinato ad un nuovo incarico presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, è subentrato il Maggiore Francesco Esposito. L’Ufficiale, 34enne, originario di Agropoli (SA), ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, dove ha conseguito la Maturità Scientifica, ed i Corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di Comandante di Plotone presso l’allora 11° Battaglione Carabinieri “Puglia” di Bari, di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi, di Comandante delle Compagnie di Cesenatico e di Crotone. Ha conseguito le lauree in Giurisprudenza, Scienze dei Servizi Giuridici per Operatore Giudiziario e Criminologico nonché Scienze della Sicurezza interna ed esterna. Ha conseguito altresì il master in Diritto Penale dell’Impresa.