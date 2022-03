“La notizia del ritrovamento degli oggetti sottratti alla Statua di San Nicola non può che riempirci di gioia”: è il primo commento del priore della Basilica, Padre Giovanni Distante. “Anche se turbato per il miserevole gesto, ho sempre nutrito fiducia nel sollecito e competente lavoro delle forze dell’Ordine. È una delle tante cose di cui la nostra città può andar fiera”. Per il priore il ritrovamento, altamente simbolico per la cittadinanza barese, trasmette fiducia in un momento storico mondiale molto pesante: “Richiama le responsabilità di ciascuno e di tutti, perché Bari possa restare città felice, di pace, nel segno luminoso del suo potente Santo Patrono. Richiama inoltre una speciale attenzione verso i fratelli e le sorelle senza fissa dimora. Il nostro impegno possa aiutarli a vivere una vita umanamente dignitosa”.