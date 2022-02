E’ stato trasportato all’ospedale Di Venere in codice rosso il 33enne di origine straniera vittima ieri pomeriggio, 18 febbraio, di un incidente mentre si trovava su un monopattino. L’impatto con un’auto, per ragioni da accertare, si è verificato in via Martiri di Marzabotto, nel quartiere Japigia. Sul posto gli operatori del 118 e la Polizia Locale per i rilievi. Il ferito è ricoverato in prognosi riservata.