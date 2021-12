Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, è stato approvato l’ordine del giorno, presentato dal senatore Damiani, che impegna il Governo a valutare la possibilità di creare, presso il Ministero dell’Economia e delle finanze, un fondo destinato al ristoro dei risparmiatori e soci della Banca popolare di Bari che hanno avuto perdite del valore dei titoli azionari posseduti alla data del 1° dicembre 2019. Buone notizie dunque per chi è rimasto coinvolto in questa vicenda, non l’unica oltretutto. Infatti questa mattina, i circa 17mila obbligazionisti della BPB che nel 2014 prestarono circa 200 milioni alla Banca hanno avuto rimborsato il loro prestito in scadenza il 31.12.2021. E hanno altresì avuto accreditate le cedole degli interessi del semestre Giugno/Luglio 2021. AssoAzionistiBPB e Comitato Indipendente Azionisti BPB, prendono atto, con soddisfazione, del rispetto almeno di questo impegno e scadenza da parte della nuova governance di BPB, che consente a 17 mila persone – in larga parte anche soci – di riottenere i risparmi e gli investimenti dirottati su BPB nel 2014.

“Per quanto riguarda invece i soci/azionisti danneggiati continueremo, anche nel 2022, a chiedere insistentemente il ristoro delle perdite subite da 70mila risparmiatori, sia direttamente a Banca Popolare di Bari, sia allo Stato che ha ora acquisito la Banca. – informa l’AssoAzionistiBPB-Comitato Indipendente Azionisti BPB. “E ciò, anche in forza, dell’ordine del giorno 2448/71/5 alla legge di bilancio 2022 approvata in Senato, che specificamente impegna il Governo all’istituzione di un apposito fondo destinato al ristoro dei soci della BPBari – conclude – Un odg presentato dal Sen. Dario Damiani – in sostituzione di analogo emendamento e votato da gran parte delle forze politiche presenti nella commissione bilancio del senato, in forza del quale nelle prossime settimane confezioneremo un apposito disegno di legge per poter così concretizzare l’impegno politico assunto dal Governo. Sarà una lunga battaglia che le Associazioni dei Soci BPB vogliono portare avanti in ogni sede”.