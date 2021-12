Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 30 dicembre 2021 in Puglia, sono stati effettuati 93.009 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4.200 nuovi casi, così suddivisi:

Provincia di Bari: 1.251

Provincia di Bat: 534

Provincia di Brindisi: 514

Provincia di Foggia: 469

Provincia di Lecce: 1.003

Provincia di Taranto: 311

Residenti fuori regione: 103

Provincia in definizione: 15

Sono stati registrati 6 decessi. Attualmente le persone positive sono 19.740, quelle ricoverate in area non critica sono 241, quelle in terapia intensiva 30. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 5.658.233 test, 276.642 sono i pazienti guariti, 6.968 le persone decedute e 303.350 quelle che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia così suddivisi:

Provincia di Bari: 108.269

Provincia di BAT: 30.867

Provincia di Brindisi: 25.363

Provincia di Foggia: 53.582

Provincia di Lecce: 38.117

Provincia di Taranto: 45.069

Residenti fuori regione: 1.491

Provincia in definizione: 592

Il rapporto tra positivi e tamponi processati si registra al 4,5%. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.