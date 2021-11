I Carabinieri di Barletta, durante il servizio di controllo in strada, hanno fermato oggi cinque ragazzi del posto per detenzione ai fini dell’uso personale di sostanze stupefacenti. I giovani sono stati sorpresi nelle vie del centro storico, poco dopo aver acquistato la droga.

I Militari, attraverso le numerose segnalazioni ricevute, sono riusciti ad individuare, bloccare e arrestare P.G., 50enne già noto alle Forze dell’Ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore è stato sorpreso poco dopo aver ceduto della marijuana ad un acquirente. La perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare complessivamente 12,65 grammi di marijuana, suddivisa in 11 dosi e 1,86 grammi di cocaina suddivisa in cinque dosi, nonché 53 euro, provento dell’attività delittuosa.

Nel corso del medesimo servizio sono stati anche controllati altri giovani che si aggiravano in via E. Fieramosca. L’arrestato, senza fissa dimora, è stato tradotto presso il carcere di Trani, su disposizione della Autorità Giudiziaria.