Nella giornata di ieri, 22 settembre, si sarebbe dovuto festeggiare San Maurizio. Tra il dire e il fare però c’è sempre il cartello delle informazioni comunali di Bari che invece ha fatto gli auguri a tutti Pulcizio.

Come accadde per San Giademo, San Pulcido e San Pulcerto a quanto pare anche questa volta Google non ne sa nulla. Forse però abbiamo svelato il mistero. Nel giorno di San Roberto il santo era PULCerto. Nella giornata di San Maurizio era PULCizio. Tutto risolto allora, o forse no… Come ve lo spiegate San Giademo?