Paura sulla statale 16 dove stanotte, intorno alle 24, un automobilista è stato tamponato violentemente da un maxi scooter. L’impatto è stato talmente violento che l’uomo inizialmente pensava si trattasse di una macchina.

Il conducente della moto, dopo l’impatto era in una maschera di sangue ma, nonostante tutto, non voleva essere soccorso dal 118. Dopo i primi accertamenti si è poi scoperto che l’uomo era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e che con se aveva delle buste che non voleva assolutamente abbandonare.

L’automobilista è stato portato in caserma e per eseguire i primi rilievi gli è stato sequestrato il mezzo. Alle 2 e 15 del mattino ha dovuto infine chiamare un taxi per farsi riaccompagnare a casa. Si è scoperto invece che il conducente dello scooter non aveva con se i documenti d’identità e la moto era priva di assicurazione.