La scomparsa di Agostino Ruccia, ex titolare dell’agriturismo “Il Petraro” che qualche anno fa aveva deciso di trasferirsi negli Usa con la sua famiglia, ha scosso la comunità di Modugno.

“Agostino andava dritto nella sua strada nella corsia centrale, il tipo gli è arrivato da sinistra facendo inversione”. A raccontare la dinamica dell’incidente è sua moglie Maria.

“Non poteva prevederlo, ha sbattuto contro la fiancata ed è volato dall’altra parte battendo fortemente la testa. Il danno subito era irreparabile – spiega -. Il sergente intervenuto è un Ryder e ha preso a cuore la storia. Farà di tutto per mettere insieme tutte le prove per tenerlo in galera più tempo possibile”.

“Ho acconsentito al trapianto degli organi e in onore del suo gesto il Sarasota Memorial Hospital isserà una bandiera per 3 giorni che poi sarà consegnata a noi – conclude -. Agostino è ancora qui con me, l’intervento avverrà in mattinata”.