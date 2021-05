Arrivano ancora buone notizie per la Regione Puglia, tornata da tre giorni in zona gialla. L’occupazione dei pazienti Covid in terapia intensiva scende al 27%, secondo l’ultimo report dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 12 maggio.

La soglia critica fissata dal Ministero della Salute, fissata al 30%, è ora distante di ben tre punti. Si tratta del dato più basso mai registrato negli ultimi mesi. Sono 161 i pugliesi che si trovano ora in Rianimazione, mentre il totale dei ricoverati con sintomi è 1315.

Scende ancora anche l’occupazione dei pazienti Covid nell’area non critica, ora al 35%, di 5 punti inferiore alla soglia critica fissata dal Governo. Per area non critica si intendono i posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia.