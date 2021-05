“La Puglia potrebbe tornare ad essere arancione a partire dal 26 aprile”. Ad annunciarlo è il governatore Michele Emiliano, intervenuto in diretta televisiva.

La nostra regione, secondo l’ordinanza del ministro Speranza, dovrebbe essere zona rossa fino al 30 aprile, Emiliano ha però chiesto al Governo di anticipare il cambio colore, vista la grande tensione sociale in atto.

“È molto probabile che torniamo in zona arancione, perché effettivamente adesso la curva dei contagi ha ricominciato a scendere in picchiata”, spiega Emiliano. A giocare un ruolo cruciale sarà l’incidenza dei casi, venerdì 23 aprile conosceremo il destino della Puglia nella prossima settimana.

“La variante inglese scappa di mano in un secondo – conclude Emiliano -. Sono bastati due giorni di Pasqua per riprendere e azzerare il lavoro di settimane. La Puglia è ancora in zona rossa per i pranzi e gli incontri di Pasqua”.