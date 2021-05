Un ritrovamento misterioso questa mattina su un marciapiede in via Nicolai, nel quartiere Murat di Bari. A pochi centimetri di distanza da un cestino dei rifiuti, sono stati rinvenuti per terra diversi aghi a farfalla e provette non utilizzati, ma soprattutto non ancora scaduti, come si può ben leggere nelle foto.

Al momento non è stato ancora possibile risalire al responsabile e ai motivi di tale spreco. Resta solo l’indignazione, anche perché il bidone era completamente sano e il materiale poteva essere gettato quantomeno all’interno.