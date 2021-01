Incidente ieri sera sulla strada che costeggia la via Traiana a Monopoli, in prossimità dei campetti da calcio. A finire fuori strada una Mini Cooper cabriolet che ha terminato la propria corsa contro il guardrail.

Alla guida una 20enne di Monopoli, gravemente ferita e ospedalizzata al Policlinico di Bari. È grave ma non è in pericolo di vita. Non destano particolari preoccupazioni le condizioni del 22enne, a bordo dell’auto con la giovane, ospedalizzato al San Giacomo per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio. Da chiarire la dinamica dell’incidente, possibile che lo schianto sia stato causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia.