Una donna è stata investita nei giorni scorsi a Modugno, all’angolo tra via Palese e via Magna Grecia, in zona Piscina dei Preti. L’automobilista si è fermato subito, prestando soccorso alla malcapitata, trasportata poi dal 118 in ospedale.

L’episodio, accaduto di sera, è stato segnalato da un cittadino sul gruppo Facebook “Sei di Modugno se…”. Non si tratta del primo incidente in quel tratto stradale.

“Bisogna urgentemente trovare una soluzione che garantisca un minimo di sicurezza su questa arteria cittadina diventata di una pericolosità assurda”, si legge nel post.

“In quella zona vanno velocissimi, è un incrocio che attraverso a piedi tutte le mattine per lavoro ma più di una volta ho rischiato di essere investita. Quello è un tratto di strada dove le automobili sfrecciano a tutta velocità manco fossero a Monza”, rincara la dose nei commenti un altro residente.

C’è chi suggerisce “rallentatori, dossi, colonne con autovelox”, ma al momento, nonostante tanti incidenti, la situazione sembra non meritare interventi immediati. La speranza è che non vengano prese decisioni troppo tardi.