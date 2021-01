Le immagini che arrivano da Altamura rendono evidente ciò che in qualche modo più o meno tutti si aspettavano: fa freddo ovunque, le temperature sono in calo e il vento di burrasca preannunciato in Puglia dall’allerta gialla della Protezione Civile non aiuterà a migliorare la situazione.

Ad Altamura, dunque, nevica, sebbene non si tratti di una tormenta come si è letto in giro da qualche parte. La giornata di oggi sarà caratterizzata da freddo intenso, vento forte tramontana e qualche fiocco anche a bassa quota.

La massa d’aria gelida presente sui Balcani si sta infatti riversando anche sull’Italia interessando in particolare il medio-basso adriatico che sta vivendo la prima, vera ondata di freddo di questo inverno. Una situazione che durerà almeno fino a lunedì.

Le condizioni saranno variabili, da ampie soleggiate a rovesci a intermittenza, specialmente sul Gargano settentrionale, subappennino, Puglia centrale e sul versante adriatico del Salento. Temperature in discesa fino a 6 o 7 gradi, con possibili minime sotto zero e rischio gelate nelle zone più interne.