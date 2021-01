Attimi di terrore questa mattina nel centro di Corato. Un uomo di nazionalità straniera, in palese stato di agitazione, ha creato scompiglio a partire dalle 11.30, dopo aver lanciato una scala e una sedia in legno dal balcone della propria abituazione, situata in via Dante.

L’uomo è sceso poi in strada, distruggendo il parabrezza di un’auto e alcune suppellettili di un bar con un bastone.

A fermarlo due militari fuori servizio del 9° Reggimento Fanteria “Bari”, impiegato nell’operazione “Strade Sicure” in Puglia e Basilicata, che, resisi conto della situazione, sono intervenuti bloccandolo grazie a tecniche di M.C.M (Metodo di Combattimento Militare).

Lo straniero è stato consegnato alle Forze di Polizia Locale intervenute sul posto. Presso gli uffici di questi ultimi il soggetto è stato identificato e denunciato per il reato di danneggiamento.