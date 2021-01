La stagione dei saldi invernali è appena partita, ma a rilento. Confesercenti Bari ha lanciato un disperato grido d’allarme, evidenziando una bassissima affluenza nel Barese dopo le prime 48 ore.

Le vendite sono calate rispetto agli scorsi anni. Colpa del coronavirus ma non solo, il maltempo di questi giorni non ha sicuramente aiutato le attività.

Il Comune di Bari ha pensato di mantenere le luminarie installate in via Argiro, via Manzoni e via Sparano per le festività natalizie fino al 2 febbraio, in modo tale da mantenere l’atmosfera tutta la stagione dei saldi e aiutare simbolicamente i commercianti.

La volontà è quella di replicare la stessa idea anche negli altri quartieri di Bari, dove in alcuni casi le installazioni sono state rese possibili grazie ai contributi dei Municipi.