Contromano sulla provinciale 231, tra Bitonto e Modugno. Il pazzo è stato immortalato martedì scorso da un altro automobilista sulla ex statale 98. Il conducente, per motivi al momento sconosciuti, ha deciso di percorrere contromano la strada che conduce a Bitonto, ma in direzione Modugno.

L’automobilista alla guida, come ben si vede dal video, sta percorrendo la corsia di sorpasso con la freccia di sinistra in funzione. Le auto in transito sulla strada sono riuscite a scansarlo scongiurando probabili incidenti.