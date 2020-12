In coincidenza col periodo natalizio la Guardia Costiera ha eseguito una maxi operazione, coordinata in Puglia dal 6° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, e incentrata sul controllo dei prodotti ittici provenienti dall’estero e per questo denominata “Frontiere tracciabili”. La capillare attività, avviata agli inizi di dicembre e proseguita nel corso delle festività, ha portato al sequestro complessivo di 40 tonnellate di prodotto ittico, per un totale di sanzioni comminate pari a 124mila euro, a cui si è aggiunta la denuncia di 6 soggetti per fatti penalmente rilevanti. A renderlo noto è l’ufficio stampa della Guardia Costiera con un comunicato arrivato in redazione.

L’attività ispettiva si è concentrata su piattaforme logistiche di distribuzione e grossisti locali di prodotto ittico, allo scopo di impedire che specie ittiche provenienti dall’estero, prive dei prescritti requisiti di igiene, qualità e tracciabilità, facessero ingresso nel territorio nazionale e fossero quindi commercializzate in modo fraudolento.

Rilevante e indicativo il dato relativo ai controlli svolti dal personale della Capitaneria di Porto di Bari e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, impegnato sul territorio di giurisdizione e spintosi anche nell’entroterra fino a Matera, visto che sono state sequestrate ben 22 tonnellate di prodotto ittico privo dei requisiti di tracciabilità, con la conseguente elevazione di sanzioni per 30mila euro. In particolare, nella città di Matera, presso una piattaforma logistica, sono state sequestrate 14 tonnellate di teste di rana pescatrice, importate dalla Namibia in assenza di documenti che ne comprovassero la reale provenienza.

A Monopoli, 2 tonnellate e mezzo di seppie provenienti dalla Tunisia sono state sequestrate presso un grossista, privo altresì delle necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività, e nei cui confronti è stata disposta dalla ASL competente la chiusura immediata dell’attività. Allo stesso titolare sono state inflitte sanzioni per 11.500 euro.

Una tonnellata di gamberi rossi provenienti dalla Grecia e totalmente privi di documentazione commerciale di accompagnamento, rinvenuti su un mezzo sbarcato da un traghetto, sono stati sequestrati nel porto di Bari e, previa verifica dell’idoneità al consumo umano, devoluti in beneficienza ad enti caritatevoli.