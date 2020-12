L’assessore alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco, comunica che “il plasma iperimmune è impiegato nell’ambito degli studi sperimentali in pazienti affetti da Sars-CoV-2 (Covid19). Come tale, è utilizzabile solo in protocolli clinici e in pazienti ospedalizzati con caratteristiche definite dagli stessi protocolli”.

“I candidati donatori devono avere i requisiti di idoneità previsti per la donazione di sangue, plasma, piastrine e devono avere tra i 18 e i 65 anni – spiega Lopalco -. Inoltre non devono aver avuto gravidanze e interruzione di gravidanza (donatrici) e trasfusioni di sangue/emocomponenti (entrambi i sessi) e non devono aver avuto patologie pregresse importanti, quali neoplasie, cardiopatie, epatite e altre.

“I candidati donatori devono documentare la positività al tampone nasofaringeo e la successiva negatività (guarigione) – continua -. Un requisito aggiuntivo importante, è la presenza di un adeguato titolo di anticorpi neutralizzanti (indicato sui protocolli clinici) che è direttamente correlato alla gravità della malattia. Si tratta di anticorpi attivi contro il virus valutati con il test di siero-neutralizzazione (diverso dal test sierologico), che si effettua solo in laboratori altamente specializzati (classe di rischio 3) come quello dell’Istituto Zooprofilattico di Foggia”.

“Gli anticorpi neutralizzanti sono quindi rilevati in coloro che hanno avuto una malattia con sintomatologia importante (febbre, sintomi respiratori), anche trattata a domicilio, e soprattutto in chi ha avuto necessità di ricovero con successiva guarigione”, conclude l’assessore alla Sanità.

È previsto uno screening pre-donazione per la valutazione della idoneità da effettuarsi non prima di 3 settimane dal tampone negativo, presso uno dei seguenti Centri Trasfusionali:

Acquaviva

Ospedale Miulli

080.3054453 – 080.3054960 – 080.3054455

Bari

Policlinico

080.5594292 – [email protected]

Ore 8.30-13.30

Ospedale San Paolo

080.5843581 – 080.5843577 – 080.5843598

Barletta

Ospedale Dimiccoli

0883.577293

Brindisi

Ospedale Perrino

0831.537274

Foggia

Ospedali Riuniti

0881.732190 – 0881.732189

Lecce

Ospedale Vito Fazzi

0832.661533

Ore 11-13 dal lunedì al sabato

San Giovanni Rotondo

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

0882.410369 – 0882.410270

Taranto

Ospedale SS. Annunziata

099.4585882 – 099.4585885