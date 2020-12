Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con apposita ordinanza ha istituito la zona arancione per 20 Comuni pugliesi fra cui Altamura. I contagi sono ancora troppi per abbassare la guardia”. Rosa Melodia, sindaco del Comune murgiano lo dice a chiare lettere.

Durante l’aggiornamento serale di ieri sulla pandemia snocciola i numeri: “Secondo i dati pervenuti dagli uffici Asl, sono 1584 i casi di Covid-19 ad Altamura. I guariti sono 1013.

In tutto sono 2597 casi di Covid-19 ad Altamura dalla seconda ondata di contagi”. Numeri che mostrano una lieve tendenza al miglioramento, ma non sufficiente per far tirare un sospiro di sollievo.

L’ordinanza di Emiliano si è abbattuta sui ristoratori, così mentre a Foggia è andata in scena la protesta davanti alla Prefettura, con i cassonetti piazzati in mezzo alla strada e un water riempito di generi alimentari a simboleggiare le migliaia di euro gettati per rifornire la credenza delle attività, i colleghi di Altamura hanno scritto al Primo Cittadino chiedendo di poter riaprire al più presto le attività, il ritorno in zona arancione ha mandato all’aria le speranze di risollevare le sorti grazie a misure meno restrittive.

“Purtroppo non sarà possibile aprire – ha spiegato Melodia, che ha aggiunto – pubblicheremo nei prossimi giorni il bando per i contributi a fondo perduto così da aiutare le attività che hanno fino a 5 dipendenti e non superano 350mila euro di fatturato annuo”.