Le prime dosi di vaccino somministrate in Europa, Italia e Puglia potrebbero far credere che il peggio sia ormai alle spalle ma guai ad abbassare la guardia.

Anche in vista dell’ultimo dell’anno, il Comune di Bari non vuole correre rischi e ha infatti confermato le restrizioni già utilizzate per la Vigilia di Natale.

Il 31 dicembre è stata così disposta la chiusura di tutte le attività commerciali fatta eccezione per i negozi di abbigliamento intimo, abbigliamento e giocattoli per bambini, librerie, profumerie, negozi di elettronica e dispositivi tecnologici che dovranno chiudere alle ore 13.

Esclusi dalle limitazioni come sempre farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, edicole e tabaccai.

Resta in vigore ovviamente l’ordinanza sindacale che dal 23 dicembre al 1° gennaio 2021, vieta la vendita, in forma ambulante e non, dei fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3.