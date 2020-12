“Contiamo sul fatto che i pugliesi che rientrano dal Nord verso la Puglia sanno quello che devono fare, ovvero sottoporsi nelle 72 ore prima della partenza a un test per essere tranquilli. Se quando arrivano non si catapultano ad abbracciare nonni e genitori ma indossano le mascherine, fanno attenzione, dormono possibilmente in modo separato, meglio ancora”.

Il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano non è preoccupato dal rientra di 30mila pugliesi dal Nord per le festività natalizie.

“Non c’è bisogno di una quarantena come a marzo, quando in questo modo abbiamo evitato ben 200 focolai di infezione”, l’annuncio di Emiliano in tv.